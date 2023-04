MORRE NO HOSPITAL SANTA CASA DE SOBRAL HOMEM BALEADO NO BAIRRO PADRE PALHANO

Morreu nesta sexta-feira, dia 21, no hospital Santa Casa de Sobral, o homem baleado no bairro Padre Palhano, precisamente na rua Padre Gonçalo. Segundo informações, no dia 08 de abril de 2023, indivíduos em uma motocicleta teriam passado na rua supracitada e efetuado vários disparos de arma de fogo no homem identificado por Jose Antônio Nascimento Lopes, 28 anos, apelidado por “Manquinha”.





Após 13 dias internado em estado grave, José Antônio não resistiu e foi a óbito.





A Polícia Civil está investigando a autoria e a motivação do crime.





Sobral registra 18 homicídios dolosos no corrente ano!





Com informações de Sobral Favela News