Pai de autista, Mion se choca com fala de Lula sobre deficientes

Pai de um adolescente com Transtorno do Espectro Autista (TEA), o apresentador Marcos Mion expressou indignação com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) após o petista relacionar pessoas com deficiência intelectual a massacres em escolas e dizer que elas possuem “problema de parafuso”.





Para Mion, as falas são chocantes e denotam preconceito capacitista, o que ele destacou ser crime.





– A comunidade autista segue sem 1 minuto de tranquilidade. Na real, dessa vez, não afetou somente a comunidade autista, mas todas as pessoas com deficiência intelectual – avaliou Mion.





Na sequência, o comunicador afirma que o termo apropriado a ser usado é “deficiência intelectual”, e que o uso de expressões como “desequílibrio de parafuso” não é apenas pejorativo, mas também incentiva outras pessoas a continuarem propagando termos jocosos.





– Irresponsavelmente, a fala dele liga deficientes intelectuais diretamente aos casos de violência que infelizmente temos visto acontecer. Isso é um absurdo, pois não há qualquer comprovação. Como pai de um autista, eu me sinto atingido – completou Mion.





A declaração do presidente ocorreu durante encontro com autoridades para tratar de atentados a escolas, na última terça-feira (18).





– Sempre ouvi dizer que a Organização Mundial da Saúde sempre afirmou que a humanidade deve ter mais ou menos 15% de pessoas com problema de deficiência mental. Se esse número é verdadeiro, e você pega o Brasil com 220 milhões de habitantes, se você pegar 15% disso significa que temos quase 30 milhões de pessoas com problema de desequilíbrio de parafuso. Pode uma hora acontecer uma desgraça – disse Lula.





