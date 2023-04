MST invade fazendas, sedes do Incra e área da Embrapa

Nesta segunda-feira (17), o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) iniciou a chamada ‘Jornada Nacional de Luta pela Terra e pela Reforma Agrária’, também conhecido por ‘Abril Vermelho’, com a invasão de propriedades rurais, sedes do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária e uma unidade da Embrapa.





As invasões começaram no sábado (15), quando o movimento invadiu a área de oito fazendas em Pernambuco. Em nota, o MST disse que as fazendas são latifúndios improdutivos.





Nesta segunda-feira (17), cerca de 200 famílias invadiram uma área da empresa de celulose Suzano, em Aracruz, no Espírito Santo. O grupo já havia invadido três fazendas da Suzano na Bahia neste ano, que foram reintegradas pela empresa após decisões judiciais.