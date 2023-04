Nattan para show, arrecada dinheiro com os fãs e doa para garçom durante festa no Ceará

O cantor Nattan parou uma festa que fazia em Limoeiro do Norte nesta sexta-feira (6) para ajudar um garçom que trabalhava na casa de show. Já era manhã, após uma longa noite de festa, quando os fãs do artista arrecadaram cerca de R$ 2 mil para doar para o trabalhador de 62 anos.





Em vídeos divulgados nas redes sociais, o cantor aparece pedindo para a banda parar de tocar enquanto conversava com o público, explicando que o garçom "estava trabalhando a noite toda", mesmo com mais de 60 anos. Nas imagens é possível ver algumas pessoas que estavam próximo ao palco entregando dinheiro para o artista.





"Aqui tem quase 2 mil reais e eu queria chamar aquele senhor ali que está de avental, que serviu todo mundo a noite toda. Às vezes a gente com 24 anos acorda ruim da coluna para ir para um forró, o seu Eugênio está com 62 anos e está trabalhando aqui. Quem acha que o seu Eugênio merece R$ 2 mil?", indagou o cantor sob aplausos e gritos de apoio do público.





Após chegar próximo ao palco, o garçom recebeu elogios de Nattanzinho, como é conhecido o cantor, que fez questão de cumprimentar o trabalhador e entregar o dinheiro nas mãos dele.





"Seu Eugênio, gaste com sabedoria e que Deus abençoe você. O forró não é só putaria, a gente ajuda as pessoas também, certo?", concluiu, enquanto era novamente aplaudido pela multidão.





Sucessos do cantor





Nattanzinho é uma das atrações da 20ª edição do quadro Dança dos Famosos, do programa Domingão com Hulk.





Nascido em Sobral e criado em Tianguá, no interior do Ceará, Nattan ou “Nattanzinho”, de 24 anos, ele ultrapassa 8,1 milhões de ouvintes mensais no Spotify.





Seus maiores sucesso são “Tem Cabaré Essa Noite”, com mais de 54 milhões de players no Spotify, “Comunicação Falhou” tocadas mais de 115 milhões de vezes.





G1-CE