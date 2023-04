Inédito: Com 34 cobranças, Náutico x Salgueiro fazem as penalidades mais longas da história do futebol brasileiro

Na noite da última quinta-feira (05), o Náutico recebeu o Salgueiro pelas quartas de final do Campeonato Pernambucano. Após a partida terminar empatada em 1 a 1, ela foi decidida nas penalidades. E é aí que as duas equipes fizeram história.





Nos pênaltis, o Salgueiro perdeu três cobranças, mas marcou outros 14 gols e avançou para a semifinal do estadual. O placar final marcou um histórico 14 x 13.





Isso mesmo, cada time cobrou 17 pênaltis, totalizando 34. Essa é uma marca inédita no futebol brasileiro. Até então, o recorde era de 30 cobranças, em três ocasiões.





Em 2021, Ponte Preta x Botafogo-SP cobraram 30 pênaltis na disputa do “Troféu Interior”. Neste mesmo torneio, um ano antes, Guarani e Ituano também cobraram 30 penalidades. Por fim, em Santa Catarina, Criciúma e Avaí cobraram 30 penais na atual edição do estadual.





Ontem, entre Náutico e Salgueiro, o Timbu teve três chances de fechar a série, mas perdeu todas. Por fim, errou o seu 17º pênalti e a vaga ficou com o Salgueiro, que marcou 14 gols, contra 13 dos donos da casa.









Recorde mundial teve 48 cobranças





Em 2005, a final da Copa da Namíbia entrou para o Guinness Book, o livro dos recordes, como a maior disputa de pênatis da história do futebol, com incríveis 48 cobranças. O KK Palace venceu o Civics por 17 a 16.





Porém, um duelo que não foi reconhecido como jogo oficial, teve 62 penalidades, em 2019. O jogo era entre Yongin Taesung e Cheongju Daesung, pelas quartas de final do Campeonato Nacional de Educação Secundária na Coreia do Sul.





As maiores disputas de pênalti do futebol brasileiro





Náutico x Salgueiro – 34 pênaltis (2023)





Pelas quartas de final do Campeonato Pernambucano, tivemos o novo recorde. Após 1 a 1 no tempo normal, incríveis 34 pênaltis foram cobrados, com o Salgueiro se classificando, vencendo por 14 a 13.





Criciúma x Avaí – 30 pênaltis (2023)





Nas quartas de final do Campeonato Catarinense deste ano, Criciúma e Avaí empataram em 0 a 0. Nas penalidades, o Criciúma venceu por 14 a 13.





Ponte Preta x Botafogo-SP – 30 pênaltis (2021)





No “Troféu Interior”, após 0 a 0 no tempo normal, as duas equipes protagonizaram uma disputa de pênaltis emocionante, com a Macaca vencendo por 14 a 13.





Guarani x Ituano – 30 pênaltis (2020)





Também pelo “Troféu Interior”, o Guarani eliminou o Ituano após 30 cobranças. 1 a 1 no tempo normal e 11 a 10 na disputa.





Red Bull Bragantino x Goiás – 26 pênaltis (2022)





Pela terceira fase da Copa do Brasil, o Goiás venceu fora de casa por 1 a 0 e levou para os pênaltis. Na disputa, foram 26 cobranças e o Esmeraldino vencendo por 9 a 8.





Atlético-GO x Grêmio Anápolis – 26 pênaltis (2021)





Na semifinal do Campeonato Goiano de 2021, o Atlético-GO venceu por 2 a 1 e levou a decisão para os pênaltis. Nas penalidades, perdeu por 11 a 12, em uma disputa que teve 26 cobranças.





Atlético-MG x Flamengo – 24 pênaltis (2022)





A final da Supercopa do Brasil do ano passado teve 24 cobranças, após 2 a 2 no tempo normal. O Galo, então, venceu a disputa por 8 a 7.





Remo x Independente – 24 pênaltis (2017)





Na semifinal do Campeonato Paraense de 2017, o Remo venceu por 3 a 1 e levou a decisão para as penalidades. Após 24 cobranças, o Remo venceu por 10 a 9.





Coritiba x Fortaleza – 22 pênaltis (2015)





Pela segunda fase da Copa do Brasil de 2015, o Coxa venceu por 2 a 1 e levou a decisão para os pênaltis. Após 22 cobranças, o Coritiba venceu por 11 a 10.





