Operação Escola Segura leva tranquilidade para pais, alunos e professores e garante Polícia mais próxima em Santa Quitéria

Ao longo da última semana, as forças de segurança em Santa Quitéria estiveram presentes nas escolas públicas e privadas do município, executando a operação Escola Segura. Equipes patrulhando durante os dois turnos e dialogando diretamente com estudantes, de modo a tranquilizar diante dos receios e riscos de ameaças e ataques espalhados Brasil afora.





Nesta quinta-feira (20/04), foi a culminância da ação, tendo iniciado às 6h da manhã, acolhendo os pais no momento de irem deixar seus filhos e assim, estendido por todo o dia. Com reforço das Polícias Militar e Civil, Raio e Secretaria de Segurança, o cenário foi de total estabilidade, na avaliação do comandante da 3ª Companhia, Major Veiga.

Todas as escolas da sede e boa parte do interior foram visitadas pela Ronda, além das cidades de Hidrolândia, Reriutaba, Monsenhor Tabosa e Varjota, o que permitiu uma nova experiência para as crianças e jovens, em alguns casos até do próprio agente tocando violão, desmistificando que trabalham apenas de modo repressivo.





Para o militar, esse trabalho mais consistente é necessário e terá continuidade permanente na comunidade. “Onde tiver uma escola, vamos parar, adentrar, dá um legal pra todo mundo, por dia, a gente vai ter que fazer isso. Percebemos que existia essa necessidade de proximidade”. Ele destacou, como resultado, a “necessidade premente de resgatar a presença, acompanhamento, diagnósticos e monitoramento da célula mater, que é a família”.

As instituições se basearam pela cartilha do Governo do Estado para reforçar a segurança e protocolos de como agir em uma eventual situação de risco, como controle ao acesso aos prédios, monitoramento de comportamentos atípicos, verificar veracidade e não difundir mensagens apócrifas que instalem pânico.





