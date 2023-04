Oposição vai bloquear pautas no Congresso até que CPMI seja lida

A oposição do Senado e da Câmara vai obstruir as pautas no Congresso Nacional até que a primeira sessão da Casa aconteça.

A informação foi confirmada a Oeste pelo senador Rogério Marinho (PL-RN), líder da oposição no Senado, e pelo deputado federal Carlos Jordy (PL-RJ), líder da oposição na Câmara. Mais cedo, o deputado federal André Fernandes (PL-CE), autor da CPMI, sinalizou a possibilidade do bloco barrar as pautas.





O ato acontece em resposta ao adiamento da sessão por parte do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Inicialmente, a sessão aconteceria nesta terça-feira, 18, às 12 horas. Contudo, devido à pressão dos líderes governistas, Pacheco cedeu e adiou o ato para a quarta-feira 26, no mesmo horário.





