RAIO apreende adolescente e arma calibre 12 após tentativa de roubo em residência

Antes que os militares chegassem, os populares intervieram, socorreram as vítimas e capturaram um dos suspeitos; o outro conseguiu se evadir.





A Polícia Militar (PMCE), por meio de equipe do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRAIO), participou de uma ocorrência a qual resultou na apreensão de um adolescente de 15 anos que estava com uma espingarda calibre 12 e o qual, com outro indivíduo, seriam suspeitos de um roubo com restrição de liberdade em Santana do Acaraú.





Após ser acionada para uma ocorrência de indivíduos realizando assaltos na localidade de Lagoa dos Lopes, no distrito de Pau Branco, a equipe do CPRAIO deu início às diligências. Ao chegar ao lugar indicado, os suspeitos empreenderam fuga pelo matagal no entorno e não foram detidos.





Instantes depois, novamente a polícia é acionada para a mesma ocorrência. Segundo os solicitantes, dois indivíduos dessa vez conseguiram invadir a casa vizinha a da primeira tentativa e, no local, estariam fazendo os moradores como reféns.





Antes que os militares chegassem, os populares intervieram, socorreram as vítimas e capturaram um dos suspeitos; o outro conseguiu se evadir. Quando chegaram, os policiais apreenderam o adolescente e a arma.





Em seguida, o procedimento foi instaurado na Delegacia Regional de Sobral, onde houve a instauração de ato infracional análogo a roubo em desfavor do jovem.





Informações acerca do segundo suspeito, que estaria ferido, podem ser repassadas via telefone 181. As denúncias são sigilosas e anônimas.





Fonte: ASCOM/PMCE