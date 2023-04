Polícia Militar frustra ação de criminosos no Cemitério São José

O fato aconteceu manhã desta quarta-feira, 26, quando indivíduos usaram uma casa que está abandonada, que fica localizada na rua Conselheiro José Júlio, nos fundos do Cemitério.





A Polícia Militar foi chamada para averiguar uma denúncia na manhã desta quarta-feira, 26, em uma casa que está abandonada, que fica localizada na rua Conselheiro José Júlio, e que estaria servindo de esconderijo para criminosos, e os objetos dos furtos estavam sendo guardados naquela residência.





Ao chegar no local, os militares entraram na residência e se depararam com uma grande quantidade de lápides, o que chamou a atenção dos agentes. A ação da polícia, fez com que os criminosos evadissem do local antes da chegada dos agentes policiais, e consequentemente ninguém foi preso.





Duas vizinhas que não quiseram ser identificadas, mencionaram que é costume, os vândalos virem a se esconder na casa, e que o medo é constante, pois os indivíduos de tornozeleira eletrônica entram e passam o tempo se drogando naquele espaço.





As autoridades agora trabalham no sentido de prender os autores do delito, na polícia civil já foi aberto um inquérito, segue as investigações para descobrir o receptador, ou seja aqueles que estarariam comprando o furto.





Os policiais devolveram as lápides para o Cemitério São José.





Fonte: Sistema Paraiso/ Chico Nildo