Telegram fica fora do ar para usuários de telefonia móvel

Plataforma segue funcionando para usuários que utilizam redes wi-fi.

O aplicativo de mensagens Telegram saiu do ar no Brasil na noite desta quarta-feira (26) após uma decisão da Justiça Federal do Espírito Santo. Até a manhã desta quinta (27), usuários que tentam acessar o mensageiro por meio das operadoras de telefonia móvel não conseguem utilizar a plataforma. Já para quem usa redes wi-fi, o serviço opera normalmente.





Segundo o site DownDetector, que registra quedas de serviços digitais, as notificações de problemas com o Telegram se intensificaram por volta das 21h (pelo horário de Brasília) desta quarta. Esta é a segunda vez que o Telegram recebe uma ordem de bloqueio no Brasil. Em 2022, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a suspensão do serviço.









SOBRE A DECISÃO QUE DERRUBOU O TELEGRAM





A Justiça Federal do Espírito Santo ordenou, nesta quarta-feira (26), que operadoras de telefonia e lojas de aplicativos suspendessem imediatamente o acesso ao aplicativo Telegram no Brasil. A decisão foi tomada após a plataforma não entregar dados completos à Polícia Federal (PF) sobre grupos neonazistas.





Na última sexta (21), o Telegram chegou a entregar parte dos dados pedidos pela PF. No entanto, a corporação informou que quer contatos e dados dos integrantes e administradores de um grupo com conteúdo neonazista, e o Telegram não forneceu os números de telefone.





Além de determinar a suspensão do aplicativo, a Justiça ampliou a multa aplicada ao Telegram por não entregar os dados de R$ 100 mil para R$ 1 milhão por dia de recusa em fornecer os dados. O Telegram não se pronunciou sobre a decisão do Judiciário.





(Pleno News)