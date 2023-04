Polícia prende indivíduo que realizava furtos e se passava por deficiente físico

A Polícia Militar realizou levantamentos e conseguiu identificar o suspeito através do Serviço de Inteligência da Unidade.

Após circularem imagens nas redes sociais de um homem usando muleta sendo acusado de tentativa de furto de celular em uma loja no centro de Sobral, a Polícia Militar realizou levantamentos e conseguiu identificar o suspeito através do Serviço de Inteligência da Unidade.





Uma composição da Força Tática localizou a vítima, que relatou aos policiais que o furto não se consumou porque o indivíduo foi impedido no momento da ação e fugiu do local.





Os policiais foram até o endereço do suposto autor e realizaram a sua captura. No momento da abordagem, ele ainda trajava as mesmas roupas e portava a muleta usada para simular sua incapacidade, conforme mostrado no vídeo divulgado.





Fonte: FavelaNews/Chico Nildo