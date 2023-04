QUAL SUA OPINIÃO? Ivo Gomes tem 76,8% de aprovação na gestão de Sobral

Uma nova pesquisa divulgada pelo DataInfo Pesquisa de Opinião nesta quarta-feira, dia 26, mostra que a gestão do prefeito Ivo Gomes (PDT) em Sobral se mantém com ótimos índices de aprovação. De acordo com os dados divulgados, 76,8% dos sobralenses dos entrevistados aprovam o governo do pedetista.





Ivo Gomes está no segundo mandato como prefeito de Sobral. Foi eleito em 2016, após suceder o hoje deputado federal Leônidas Cristino (PDT) e em 2020, reeleito com mais de 59% dos votos válidos.





20,2% dos entrevistados desaprovam e 3% não sabem ou não responderam. A consulta foi realizada entre os dias 13 e 15 de abril e ouviu 603 pessoas.





(Portal Ceará)