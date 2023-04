SC: Crianças de creche em Blumenau foram mortas com golpes de machadinha na cabeça, diz bombeiro

O assassino Luiz Henrique de Lima, de 25 anos, que invadiu uma creche em Blumenau (SC) e matou pelo menos quatro crianças na manhã desta quarta-feira (05), estava armado com uma machadinha.





A informação foi confirmada pelo coronel do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, Diogo de Souza.





O assassino pulou o muro da creche Cantinho Bom Pastor e matou 3 meninas e 1 menino, de idades entre 5 e 7 anos, além de deixar 4 pessoas feridas.





Entre as vítimas hospitalizadas, uma das crianças está em estado grave.





“Um homem armado com uma arma branca, do tipo machadinha, desferiu golpes nas crianças, especialmente na região da cabeça, ao qual levou essas crianças a óbito no local”, disse o bombeiro aos jornalistas.





(Gazeta Brasil)