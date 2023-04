POLÍCIA CIVIL APREENDE MENOR SUSPEITO DE HOMICÍDIO EM SOBRAL

Uma ação da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), por meio do Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP) da Delegacia Regional de Sobral, resultou na apreensão de um adolescente de 16 anos, suspeito de um ato infracional análogo a um crime de homicídio, registrado em janeiro deste ano, na cidade de Sobral, que fica na Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14) do Estado. A ofensiva aconteceu na manhã desta quarta-feira (5).





Após o registro do crime, o núcleo especializado deu início às investigações e levantou informações sobre a participação do adolescente. Após a confirmação do envolvimento, a unidade investigativa representou ao Poder Judiciário pela busca e apreensão do adolescente. Com a ordem judicial em mãos, os policiais do Núcleo de Homicídios localizaram o investigado.





Durante as diligências na residência do adolescente, a equipe ainda deu cumprimento a outros dois mandados de busca e apreensão, onde foram recolhidos dois aparelhos celulares que serão utilizados para subsidiar novas investigações referentes ao caso. O adolescente foi conduzido para a Delegacia Regional de Sobral, onde foram realizados os procedimentos cabíveis. Em seguida, ele foi colocado à disposição do Poder Judiciário.





Denúncias





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o (88) 3677-4711, o número de Whatsapp da Delegacia Regional de Sobral, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. O sigilo e o anonimato são garantidos.