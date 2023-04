Silas Malafaia afirma que PL das Fake News é “censura moderna”

Em um vídeo publicado no último sábado (22) em seu canal no YouTube, o pastor Silas Malafaia , líder da Igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo (Advec), fez duras críticas ao Projeto de Lei 2630/2020, conhecido como PL das Fake News . Ao falar sobre o tema, o líder religioso argumentou que a proposta impõe “a censura de maneira moderna” no Brasil.





– Há jogo econômico por trás [do PL das Fake News], as grandes corporações de mídias no Brasil, como a Globo, que perderam bilhões com o advento das empresas de tecnologia como Instagram, Facebook, canal do YouTube, tem interesse [na aprovação do projeto] – disse.





Em outro ponto, Malafaia acusou o Supremo Tribunal Federal (STF) de pressionar o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), pela aprovação do projeto e citou diversos trechos da Constituição Federal que proíbem expressamente a censura e a violação das liberdades de expressão e religiosa.





– Não se engane, o jogo é bruto e é covarde. A Constituição Brasileira, [no] artigo 220, parágrafo segundo, [diz que] é vedada qualquer tipo de censura (…). Rasgaram a Constituição e querem colocar na lata do lixo. Que vergonha, senhor Arthur Lira, o senhor vai entrar pra história como o grande articulador da censura junto dos partidos de esquerda – finalizou Malafaia.





(Pleno News)