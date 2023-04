Insegurança sem controle em Sobral atinge até os mortos!

Familiares denunciam furto de lápides no cemitério São José, no centro de Sobral.

A reportagem do Portal Paraíso recebeu uma denuncia nesta quarta-feira, que relata a ação de criminosos que estão roubando lápides no cemitério São José, que fica localizado na rua Barão do Rio Branco, no centro comercial de Sobral. A denuncia veio de um familiar das vitimas, que não quis se identificar, mas informou sobre os furtos que estão acontecendo no equipamento que é administrado pela Prefeitura de Sobral.

O repórter Chico Nildo esteve no local e pode conferir como está a situação das lápides no cemit´´ério. A reportagem flagrou vários túmulos sem as lápides e alguns até com a estrutura danificada devido ao furto do equipamento que para muitos tem um valor muito mais sentimental que financeiro.





De acordo com um funcionário do local, que também não quis se identificar, com medo de represália, informou que já foi registrado um Boletim de Ocorrência (BO), na delegacia de Polícia Civil de Sobral, onde relata o furto. O mesmo funcionário disse ainda que no Cemitério não há vigia no período da noite, e que é fácil o acesso aos túmulos. “Pulou o muro, ai os bandidos fazem a festa”, disse o funcionário.

Uma senhora ouvida pela reportagem disse que tem seus familiares sepultados ali, sendo que um deles é sua mãe, relata que o problema é antigo e lamenta o desrespeito com os mortos. Ela disse ainda que o local deveria ter segurança. Ela ressaltou que o valor financeiro da lápide é o minino, ” o grande valor é o sentimental”.





O senhor Francisco Carneiro disse que “… nem os mortos tem sossego, a gente procura fazer toda estrutura e gasta um bom dinheiro e quem vai pagar nosso prejuízo?”, questionou .





Por Nildo Nascimento / Sistema Paraíso