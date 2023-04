SOBRAL: AS POLÍCIAS CIVIL E MILITAR PRENDEM HOMEM SUSPEITO DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO

Uma ação conjunta entre a Polícia Militar do Ceará (PMCE) e a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) resultou na prisão em flagrante de um homem, apontado como o autor de um crime de tentativa de homicídio, que ocorreu nesse domingo (9), no bairro Sinhá Sabóia, em Sobral, que fica na Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14) do Estado. A prisão do suspeito aconteceu na manhã desta segunda-feira (10).





Após o registro do crime, equipes da Polícia Militar e do Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP), da Delegacia Regional de Sobral, deram início às diligências e levantaram informações sobre a autoria do crime. Conforme os trabalhos policiais, Francisco Alaildo Ferreira da Silva (52), conhecido também como “Lídio” e que já possui antecedentes criminais por ameaça, dano e injúria, foi identificado como o autor do crime de tentativa de homicídio com objeto perfurocortante registrado no domingo.





Dando continuidade aos trabalhos na manhã desta segunda-feira, uma composição de militares localizou o suspeito, que foi conduzido para a Delegacia Regional de Sobral, onde foi autuado em flagrante pelo crime de tentativa de homicídio. Após os procedimentos na delegacia, Alaildo foi encaminhado para uma unidade do sistema penitenciário e colocado à disposição do Poder Judiciário.





Denúncias





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o (88) 3677-4711, o número de WhatsApp da Delegacia Regional de Sobral, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. O sigilo e o anonimato são garantidos.