Moradores de Sobral sofrem com a falta de infraestrutura nos bairros

Problemas como alagamentos, vazamentos de esgoto e de água potável são os mais comuns em todos os bairros de Sobral.

Todos os anos as mídias locais noticiam problemas como falta de saneamento básico, alagamentos, vazamentos de água potável e de esgoto. Em alguns casos os problemas são resolvidos, já em outros a população tem que se virar para tentar conviver com eles. Um dos lugares mais sofridos e que já foi denunciado pelos seus moradores ao Sistema de Comunicação Paraíso é o Parque Boa Vista, localizado na Cohab II, grande Sinhá Saboia.





Neste logradouro, com exceção do conjunto recém entregue pela Prefeitura, todas as outras ruas do bairro têm buracos e no inverno todas as ruas, sem exceção, sofrem com alagamentos. Dona Socorro Lourenço, moradora do Parque Boa Vista, disse que é muito difícil morar no bairro por causa da falta de infraestrutura. “Eu gostaria que o prefeito colocasse umas manilhas para evitar alagamentos. Aqui também não temos transporte coletivo para levar as pessoas até ao Centro”, desabafou a dona de casa.

Sra. Socorro Lourenço – moradora do Parque Boa Vista Foto : Edwalcir Santos

Se as coisas andam ruins na sede, imagine nos distritos e localidades de Sobral. Na localidade de Pedra Branca todas as ruas são desprovidas de saneamento básico. A comunidade fica inacessível quando chove mais forte, devido aos buracos e lamas, que impedem os moradores de ir à sede dificultando, inclusive, alunos de irem à escola.

A aposentada dona Maria Moisés, moradora da localidade de Pedra Branca há 50 anos, disse que os moradores há anos cobram melhorias para a comunidade, mas até agora não foram atendidos. “Quando chove as ruas ficam igual um rio, além de estourar forças e juntos com as águas descem insetos, cobras e ratos. Estamos precisando muito que as autoridades olhem para nossa comunidade. Estou operada precisando me deslocar para Sobral, mas os caminhos não estão bons devido às lamas e buracos”, disse a aposentada.



Por Lew Vasconcelos / Edwalcyr Santos / Sistema Paraíso