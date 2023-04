VIOLÊNCIA SEM FIM! CASAL É EXECUTADO POR DISPAROS DE ARMA DE FOGO DURANTE A MADRUGADA EM VIÇOSA DO CEARÁ

Um duplo homicídio foi registrado na madrugada desta quarta-feira (26) no município de Viçosa do Ceará. O crime ocorreu por volta das 03h30 em um imóvel localizado na rua Horácio Fontinele Magalhães, no bairro Santa Cecília. De acordo com informações, dois indivíduos armados invadiram a casa e realizaram vários disparos contra um casal que não resistiu e morreu no local. Em seguida, os criminosos fugiram em uma motocicleta.





As vítimas foram identificadas como Francisco André de Carvalho Fontenele, 26 anos, e Rosa Silva do Nascimento, 22 anos. No local também havia uma criança, mas não sofreu ferimentos.





Equipes do Raio, Força Tática e policiamento ostensivo geral realizam nesse momento uma operação na região, em busca de capturar os envolvidos no crime.





O local foi isolado até a chegada da Perícia Forense que removeu os corpos ao Instituto Médico Legal em Sobral. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Polícia Civil do município.





(Ibiapaba 24 horas)