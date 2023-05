“Alguma coisa está errada comigo”, analisa Ciro Gomes

As declarações ocorreram durante palestra de Ciro na Universidade de Lisboa, nesta sexta-feira (12).





– Eu não represento mais uma corrente de opinião. Eu me sentia representando uma corrente de opinião, eu não me sinto mais (…) alguma coisa está errada comigo, não é com o povo – ponderou.





Apesar disso, Ciro garantiu que seguirá lutando pelo que acredita, embora diga que não pretenda mais se candidatar.





– Eu vou morrer militando, vou achar outro caminho, mas candidato, nesse momento, eu não gostaria mais de ser, não – assinalou.





Na ocasião, Ciro também voltou a disparar críticas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).





– O Lula nunca quis mudar, não tem compromisso com a mudança do Brasil, é o responsável pelo reacionarismo dominante hoje no Brasil. Ganha com isso – destacou.





Ele também lembrou que o petista foi preso, frisando que não foi inocentado.





– Caramba, o Lula foi parar na cadeia. Será possível que não aprendemos nada? Ou nós acreditamos que Lula foi inocentado? Ele não foi. O Lula teve direito à presunção de inocência restaurada. É diferente de ser inocentado em um julgamento – completou.





(Pleno News)