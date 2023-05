Briga por R$ 50, sinuca e caixa de cerveja acaba em morte

Um homem é procurado após matar um colega a facadas em um bar de Santa Helena de Goiás, no sudoeste goiano. O crime aconteceu após uma briga entre os dois, que teria sido motivada por um jogo de sinuca, valendo uma caixa de cerveja e R$ 50.





O caso aconteceu no domingo (14/5). Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento em que os dois envolvidos discutem no estabelecimento.





De acordo com a corporação, uma testemunha relatou que, vítima e suspeito teriam apostado uma caixa de cerveja para quem ganhasse a partida de sinuca. O agressor que perdeu o jogo, pediu uma revanche valendo R$ 50. Segundo a testemunha, ao perceber que também perderia a segunda disputa, o homem começou a discutir com o colega.





Segundo a Polícia Militar, durante a discussão, o suspeito seguiu até o carro, pegou uma faca e voltou para ameaçar a vítima. A briga foi registrada pelas câmeras de segurança do bar. No vídeo, é possível ver que a vítima está sem camisa, foi perseguida pelo suspeito envolta da mesa de sinuca e recebeu um golpe de taco.





A vítima ainda tenta se defender com uma vassoura e foge para fora do bar. As imagens conseguem registrar os dois correndo pela rua, no momento, não mostram o momento exato em que a vítima foi morta com facadas no tórax.





De acordo com a PM, ao chegar no local, equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já haviam chegado e constatado a morte da vítima.





