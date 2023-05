Mulher morre atingida por desabamento de casa no interior do Ceará

Uma mulher que ficou ferida no desabamento de uma casa na cidade de Iguatu, no interior do Ceará, morreu nesta quarta-feira (17), no Hospital Regional do Cariri (HRC), em Juazeiro do Norte, onde estava internada.





O desabamento ocorreu no dia 27 de abril deste ano. Maria Delfino de Lima, 46 anos, passava na calçada do imóvel, no Bairro Santo Antônio, quando foi atingida pelos escombros. Além dela, também ficaram feridas uma mulher de 50 anos e uma adolescente, que estavam dentro da residência.





As três vítimas foram resgatadas pelo Corpo de Bombeiros e socorridas para o Hospital Regional de Iguatu. Devido à gravidade dos ferimentos, Maria Delfino foi transferida para o HRC, onde faleceu. Não há informações sobre o estado de saúde das outras feridas.





À época, os bombeiros informaram que uma casa vizinha estava passando por uma obra e, ao derrubar uma parede, a outra casa foi atingida, ficando destruída.





G1 Ceará