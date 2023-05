Carro da polícia capota durante perseguição a criminosos em Fortaleza

Uma câmera de segurança registrou o momento que um carro da Polícia Militar capotou durante uma perseguição a um motociclista no cruzamento entre as ruas Barão do Crato e Henrique Ellery, no Bairro Ellery, em Fortaleza, na noite desta segunda-feira (8).





O vídeo mostra um motociclista passando em alta velocidade no cruzamento, entre os veículos. Momentos depois, o carro da polícia aparece perseguindo a moto, mas ao tentar passar pelo trecho o veículo dos policiais foi atingido na lateral por outro carro e capotou na via.





Conforme a Polícia Militar, os agentes que estava no carro do 5º Batalhão Policial Militar (5ºBPM) que sofreu um acidente enquanto realizava um acompanhamento tático sofreram escoriações e foram socorridos a uma unidade de saúde para atendimento médico.





Ainda segundo a PM, uma ocupante do veículo particular também sofreu lesões por conta da batida e foi socorrida pelo Samu.





Um vídeo enviado por um morador do bairro, Sidney Ferreira, mostra a situação como ficaram os veículos envolvidos.





O g1 entrou em contato com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e aguarda resposta.





Não há informações se o motociclista perseguido foi capturado posteriormente por outros policiais.





G1/CE