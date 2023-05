Moraes está à frente de 22 ações contra Bolsonaro no TSE e STF; veja quais são

Nesta semana, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou busca e apreensão na casa de Jair Bolsonaro (PL)em operação que investiga o envolvimento do ex-mandatário em suposto esquema de fraude nos cartões de vacina.





Além desse caso, investigações sobre redes sociais e críticas ao STF também estão na tutela de Moraes.





Estão hoje sob relatoria de Moraes, no STF, pelo menos cinco inquéritos contra Bolsonaro. Veja os números e temas:





Inq. 4.831 – trata de apuração sobre suposta interferência na PF;

Inq. 4.874 – chamado de Inquérito das Milícias Digitais;

Inq. 4.878 – apura vazamento de dados de investigação sigilosa da PF sobre urnas eletrônicas e o processo eleitoral;

A Pet 9842 também investiga notícias falsas sobre urnas e processo eleitoral em uma live;

Inq. 4.888 – apura declarações de Bolsonaro sobre pandemia (CPI da Pandemia);

Inq. 4.921 – investiga incitadores e autores intelectuais dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro.





Apesar de não relatar nenhuma ação contra Bolsonaro no TSE, Moraes é presidente da Corte e decide quando cada caso vai a julgamento.





Para se ter ideia, até o caso Maria do Rosário caiu no colo do ministro do STF. Isso mesmo, aquele em que o ex-presidente a chamou de feia.





