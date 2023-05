Viagens de Lula à China e aos Emirados Árabes custaram quase R$ 7 milhões

Os gastos com a viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e da sua comitiva à China e aos Emirados Árabes Unidos somaram R$ 6,6 milhões. A estadia nos países foi de 12 a 15 de abril. Os valores das despesas foram obtidos pelo Poder360 via pedido de Lei de Acesso à Informação ao Itamaraty.





Quase metade dos custos (R$ 3,2 milhões) se referem à hospedagem. O 2º maior gasto da comitiva foi com aluguel de carros (R$ 1,3 milhão). Em seguida, vêm R$ 500 mil dedicados a profissionais de tradução, os intérpretes. Os valores informados pelo ministério não incluem o translado aéreo. Os voos foram bancados pela FAB (Força Aérea Brasileira).





As despesas foram maiores na China, onde houve desembolso de R$ 5,4 milhões. No último dia de compromissos no país de Xi Jinping, o governo realizou um coquetel na embaixada brasileira que custou R$ 130 mil. Nos Emirados Árabes, os gastos totais foram de R$ 1,2 milhão.





(Diário do Brasil)