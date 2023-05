Acidente entre cinco veículos deixa 18 feridos

Quatro carros e uma moto colidiram, nesta terça (9), na Avenida Abdias de Carvalho, no bairro do Prado, na Zona Oeste do Recife. Ao todo, 18 pessoas ficaram feridas nesse acidente de trânsito, segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).





Entre os veículos envolvidos na colisão, estava uma van utilizada para Tratamento Fora do Município (TFD), que transportava moradores de Pesqueira, no Agreste do estado, para fazer exames médicos na capital pernambucana.





O que se sabe sobre o acidente?





O acidente aconteceu por volta das 4h45 desta terça-feira (9);





A equipe da TV Globo apurou, com testemunhas no local do acidente, que a colisão aconteceu quando o motorista da van de tratamento fora de domicílio não conseguiu frear a tempo, atingindo os outros três carros em frente a uma oficina, no sentido Recife da avenida;





O motorista da van, identificado apenas como José Carlos, disse que notou que o freio do veículo não estava funcionando (veja vídeo acima). Ele também afirmou que tentou não bater na moto:





"Eu vinha e o sinal estava fechado já. Quando eu ia parar o carro, ele endureceu. Para não pegar na moto, eu virei, passei de raspão, aí peguei nos carros. Estava transportando pacientes para Recife para fazer exames. Eu estava preocupado para não atropelar o pessoal da moto, aí acabei batendo", disse o motorista da van.





Quem socorreu os feridos?





O Samu foi acionado por volta das 4h38 e enviou seis ambulâncias até o local;





Acionado às 4h45, o Corpo de Bombeiros enviou três viaturas ao local do acidente;





Os bombeiros também fizeram a contenção do vazamento de gás de um dos veículos, assim como a lavagem da pista por causa do derramamento de combustível.





Quem são as vítimas e para onde foram levadas?





O Samu e o Corpo de Bombeiros divulgaram informações sobre nove das 18 vítimas desse acidente.





Foram levados para o Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby, na área central do Recife:





Um homem de 30 anos;





Um homem de 66 anos;





Uma mulher de 48 anos;





Uma mulher de 38 anos;





Uma mulher de idade não informada;





Uma criança de 11 anos;





Uma mulher "de cerca de 60 anos".





Foi levada para o Hospital Getúlio Vargas, no bairro do Cordeiro, na Zona Oeste do Recife:





Uma mulher de 26 anos.





Outra vítima, de sexo e idade não informadas, recebeu atendimento do Corpo de Bombeiros, mas não precisou ser levada para um hospital.





Além disso, nove feridos foram atendidos em unidades de saúde próximas ao local do acidente, mas não foram divulgadas informações sobre eles, até a última atualização desta reportagem.





Qual o estado de saúde dos feridos?





Sobre as sete vítimas do acidente levadas para o Hospital da Restauração, a unidade de saúde informou, por volta das 8h, que:





"Os seis pacientes adultos foram admitidos na Emergência do Trauma";





"A criança está sendo atendida na Emergência Pediátrica";





"Todos eles estão passando por exames".





O g1 procurou a Secretaria Estadual de Saúde para saber sobre o quadro clínico da ferida que foi levada para o Hospital Getúlio Vargas, mas o estado de saúde da paciente não foi informado até a última atualização desta reportagem.





Quais as orientações de trânsito para motoristas?





Por causa do acidente, o trânsito ficou lento no local. Para melhorar o fluxo de veículos, a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) fez um desvio no tráfego para quem segue em direção ao Centro do Recife. O acesso deve ser feito pela Rua Padre Teófilo Tworz.





O que diz a prefeitura de Pesqueira?





Sobre a van do município que se envolveu nesse acidente, a Secretaria de Saúde de Pesqueira afirmou que:





"Ainda é cedo para determinar a causa real do acidente, mas o motorista informou que o freio não respondeu";





"Os fatos serão apurados";





"O veículo era novo, locado, e todas as suas manutenções são de responsabilidade da empresa terceirizada";





"Todos os pacientes já receberam atendimento";





"Não houve nenhum ferido grave";





"Já estamos em contato para prestar todo o apoio necessário";





"Outro veículo já está a caminho da capital para fazer o transporte dos pacientes".





G1