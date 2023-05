Chefe de organização criminosa envolvido com jogo do bicho, lavagem de dinheiro e extorsão é preso em Fortaleza

Um homem apontado como o chefe de uma organização criminosa envolvido com jogo do bicho, lavagem de dinheiro e extorsão foi preso na manhã desta quinta-feira (25), no Bairro Granja Lisboa, em Fortaleza, mesma região onde o suspeito detinha o controle do esquema de jogatina.





A captura faz parte de uma operação desenvolvida pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), por meio da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco).





A ação resultou ainda no cumprimento de nove mandados de busca e apreensão, com uma prisão em flagrante por posse de munição, além da apreensão de nove veículos, sendo dois de luxo.





Conforme a Polícia Civil, as investigações em torno do alvo ocorrem há cerca de nove meses.





"Detalhes da investigação serão divulgados ao longo do dia após a conclusão dos trabalhos policiais em andamento", disse a polícia.





