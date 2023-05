TJ libera 1ª dama do Pará para assumir "boquinha" vitalícia

Em uma nova decisão, o Tribunal de Justiça do Pará suspendeu o afastamento de Daniela Barbalho do cargo de conselheira no Tribunal de Contas do Estado (TCE). A vaga garante um generoso salário em caráter vitalício de R$ 35 mil. Na decisão, o desembargador Mairton Marques Carneiro argumentou que afastar Daniela traria “grave prejuízo” ao estado.





Daniela é casada com o governador Helder Barbalho (MDB-PA) e cunhada do ministro das Cidades, Jader Filho. Na decisão anterior, o juiz Raimundo Santana, da 5ª Vara da Fazenda Pública, entendeu que a nomeação da primeira-dama se tratava de nepotismo e violava princípios administrativos.





A função da primeira-dama no cargo é fiscalizar os gastos do governo do marido. Ela foi nomeada em março deste ano, em votação na Assembleia Legislativa do Pará (Alepa). Durante a eleição, 36 parlamentares foram a favor da nomeação de Daniela e apenas 2 foram contra.





