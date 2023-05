Em Portugal e Espanha, Lula torrou R$1,1 milhão com diárias em hotéis

Em abril, o governo brasileiro gastou US$ 229.820,79 cerca de R$1,1 milhão apenas em estadias com a viagem feita pelo presidente Lula (PT) a Portugal e Espanha. De acordo com informações publicadas pela revista Veja.





No início do mês, o petista gastou mais de R$6,6 milhões para levar uma comitiva gigantesca à China e Emirados Árabes, como foi publicado na coluna Cláudio Humberto (CH), do Diário do Poder, nesta sexta-feira (26).





O presidente e a primeira-dama Janja, que ganhou apelido de ‘Esbanja” por internautas, gastaram também no luxuoso hotel JW Marriot Hotel, em Londres, a bagatela de R$1,33 milhão. Uma diária no hotel JW chega ao valor de R$95 mil.



Já na viagem do petista para a Argentina e Uruguai, os gastos superaram os R$2 milhões.

(Diário do Poder)