Mega-Sena acumula pela 6ª vez seguida e prêmio vai a R$ 57 milhões

No concurso 2.596 da Mega-Sena sorteado no sábado (27), não houve acertadores das seis dezenas. Como esta é a sexta rodada consecutiva sem ganhadores, o prêmio principal acumulou e poderá chegar a R$ 57 milhões no próximo sorteio.





Os números sorteados foram os seguintes números: 34 – 35 – 39 – 47 – 51 – 56.