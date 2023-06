Ex-GSI de Lula, Gonçalves Dias falsificou relatório do 8/1

General retirou do ofício os registros que revelam que ele foi informado do expressivo risco das manifestações.

Um bloco de documentos da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) que trata sobre o 8 de janeiro, que foram entregues ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, e revelados na tarde desta quarta-feira (31) aos membros da Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência (CCAI) do Congresso Nacional vai atear fogo na CPMI que investiga as manifestações radicais que depredaram as sedes dos Três Poderes, no Distrito Federal.





Trata-se de dois relatórios da Abin sobre o caso. Uma breve análise de ambos já revela que houve adulteração no primeiro relatório de inteligência expedido pelo Gabinete de Segurança Institucional (GSI) de Lula, ao Congresso Nacional, comandado naquela data pelo general Gonçalves Dias. O general retirou do ofício os registros que revelam que ele foi informado por mensagens enviadas para o seu celular do expressivo risco de balbúrdia e até mesmo de articulações para invadir os prédios públicos, segundo a coluna de Malu Gaspar, do jornal O Globo.





Esses documentos serão imediatamente encaminhados à CPMI do 8 de janeiro e, certamente, cairão como uma bomba na comissão.





Parlamentares relataram que no primeiro ofício, entregue à comissão no dia 20 de janeiro e assinado pelo diretor-adjunto de Gonçalves Dias, Saulo Moura da Cunha, não consta os 11 alertas que o chefe do GSI recebeu no próprio telefone celular, entre os dias 6 e 8 de janeiro, avisando acerca dessas manifestações radicais.





(Pleno News)