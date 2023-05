Homem joga caixa com R$ 20 mil no lixo por engano e tenta recuperar dinheiro

Durante uma mudança em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, um homem jogou acidentalmente no lixo uma caixa de papelão contendo R$ 20 mil, quantia guardada no local pela namorada.





A caixa, que continha as economias do casal, foi parar no lixo juntamente com outras caixas de eletrônicos e produtos comprados pela internet durante a mudança na última quinta-feira, 25. O homem não sabia que a namorada - que estava viajando - guardava dinheiro no local.





O casal percebeu o ocorrido no dia seguinte, quando ela chegou de viagem. Desde então, eles vêm tentando recuperar o dinheiro, tendo inclusive registrado um boletim de ocorrência.









Casal tenta encontrar caixa com R$ 20 mil





Segundo apuração do G1, eles chegaram a procurar a central de triagem de lixos de Passo Fundo para tentar recuperar a quantia, sem sucesso.





"Fiquei experiente no assunto reciclagem, depois desses últimos dois dias. Descobri que os catadores que andam a pé, dificilmente catam papelão, pois ele custa menos de 20 centavos o quilo. As latas valem mais, então quem recolheu esses papelões poderia estar de carro ou com aqueles carrinhos, que alguns catadores utilizam", disse o homem.





O POVO