Mais de 5 mil advogados divulgam nota contra Maduro

O Movimento Advogados de Direita, grupo com 5,6 mil advogados, publicou uma nota de repúdio nesta segunda-feira, 29, contra a presença do ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, no Brasil.





“Sob a liderança de Maduro, a Venezuela mantém estreitas ligações com grupos terroristas como, por exemplo, o Hamas, o que é comprovado e denunciado internacionalmente por diversos países, culminando inclusive com a ordem de prisão internacional existente contra ele”, observou o movimento, no documento.





Adiante, o grupo constata que, por dia, chegam ao Brasil cerca de 800 venezuelanos fugindo do regime ditatorial de Nicolás Maduro, “sendo aqui acolhidos e encaminhados para cuidados e, posteriormente, a uma vida minimamente digna, o que não encontram em sua própria pátria”.





Também o movimento lembra que, durante as eleições do ano passado, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) proibiu o então presidente Jair Bolsonaro de citar as relações de Lula com ditadores. “Hoje, a nação enxerga horrorizada nossos próprios militares oferecerem honras de chefe de Estado ao procurado ditador, que é recebido com pompas e amizade por Luiz Inácio Lula da Silva”, afirma a nota.





