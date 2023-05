Jovem de 22 anos morre em acidente de moto na CE-176 em Santa Quitéria

Um acidente de moto deixou uma vítima fatal na tarde deste domingo (28/05), na rodovia CE-176, em Santa Quitéria, a menos de um quilômetro da fazenda do Detran.





Francisco das Chagas Moreira Gomes, 22, residente no bairro Pedra da Saudade, conduzia uma Honda Bros de cor vermelha, tendo perdido o controle do veículo e caído num barranco, às margens da pista. O corpo foi encontrado no final da tarde, em meio ao matagal.





Segundo populares, mais cedo por volta de 11h30, ele teria ido deixar a mãe na localidade de Santa Úrsula e retornaria à sede. Estranhando a demora em chegar e sem informações, familiares ficaram preocupados e passaram a procura-lo, quando o localizaram já sem vida, ao lado da moto.





A Polícia Rodoviária Estadual atendeu a ocorrência. O rabecão levou o corpo para o núcleo da Perícia Forense em Canindé.





(A Voz de Sta. Quitéria)