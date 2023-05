LULA RECEBE O DITADOR NICOLÁS MADURO NO PALÁCIO DO PLANALTO; VEJA VÍDEO

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebe nesta segunda-feira (29) o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, para uma reunião bilateral.





Maduro, que está no Brasil para a cúpula de líderes da América do Sul nesta terça (30), chegou ao Palácio do Planalto às 10h40 acompanhado da esposa, Cilia Flores. Ele subiu a rampa do prédio e foi recebido por Lula e pela primeira-dama, Janja.





A agenda oficial prevê uma primeira reunião restrita entre Lula e Maduro. Na sequência, o encontro será ampliado para outros integrantes da comitiva venezuelana e do governo brasileiro, incluindo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

🚨AGORA: Presidente Lula recebe o Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro.



pic.twitter.com/jq1zYlq8BF — CHOQUEI (@choquei) May 29, 2023