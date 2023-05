Moradores de Sobral denunciam mais um lixão a céu aberto

A rua Antônio Félix Ibiapina está com lixão a céu aberto, alguns moradores denunciam que a coleta seletiva não funciona como deveria.

Frequentemente o Sistema Paraíso de Comunicação vem recebendo denúncias sobre verdadeiros lixões que se formam em trechos das ruas de Sobral. Baseado nesses reclames da população estivemos averiguando a rua Antônio Félix Ibiapina.





É muito lixo acumulado, e o pior, não é só em um local da rua, em pelos menos três trechos observamos que o lixo está espalhado em parte da via. o mais grave é que a própria população fala que a coleta seletiva não está sendo feito como anunciado.





Já o comerciante Francisco, fala que a culpa é dos moradores que não respeitam o dia da coleta e jogam lixo no dia errado, fazendo assim com que acumule muito lixo, o cidadão diz que vê esse tipo de atitude com frequência. O trecho mais prejudicado por conta do lixão, está no entroncamento das ruas, Antônio Félix com rua Coronel Cel Sabino Guimarães.





Dona Maria Valdeci reclama que o mal cheiro às vezes é bastante intenso, ratos também são vistos no monturo, a senhora diz que bem vizinho ao acúmulo de lixo mora uma de suas filhas que tem crianças, “A gente não pode nem sentar na calçada com tantos mosquitos, temos muito medo de adoecer” relata.





Fonte: Chico Nildo