Tarcísio celebra apreensão de mais de uma tonelada de cocaína em SP

O governador Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos) comemorou, nesta sexta-feira (26), a maior apreensão de drogas deste ano, no Estado de São Paulo, realizada na manhã de ontem (25), na Rodovia Marechal Rondom, em Araçatuba. Foram mais de uma tonelada de cocaína apreendidas por agentes da Polícia Militar Rodoviária, em uma carreta, na chamada Operação Impacto.





A droga estava disfarçada em uma carga de carvão, distribuída em 1.200 tabletes. E foi encontrada após policiais perceberem que o motorista do veículo ficou nervoso, ao ser abordado.





“Excelente ação da Polícia Militar Rodoviária na maior apreensão de drogas realizada neste ano. Mais uma grande vitória no combate ao crime no Estado de São Paulo”, comemorou Tarcísio, em publicação no Twitter.





Seu secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, destacou o feito como resultado do trabalho incansável do policiamento rodoviário. “Tenho certeza que esta vistoria foi desafiadora, mas retirar esta droga das mãos do tráfico vai fazer enorme diferença na vida da população”, elogiou.

