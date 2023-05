Mulher é espancada até a morte pelo companheiro em Ibaretama/CE

Uma mulher de 27 anos foi espancada até a morte pelo companheiro na localidade de Barreiros, zona rural do município de Ibaretama, no interior do Ceará, na madrugada desta segunda-feira (22). O suspeito foi preso.





Uma mulher de 27 anos foi espancada até a morte pelo companheiro na localidade de Barreiros, zona rural do município de Ibaretama, no interior do Ceará, na madrugada desta segunda-feira (22). O suspeito foi preso.





Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, equipes da Polícia Militar, da Polícia Civil e da Perícia Forense do Estado foram acionadas e atenderam à ocorrência.





Durante as buscas, Clésio foi preso por policiais militares. O homem, que já possui antecedentes criminais por tentativa de homicídio e roubo a residência, foi conduzido para a Delegacia Regional de Quixadá, onde foi autuado em flagrante por feminicídio.





Na unidade policial, a Polícia Civil também cumpriu dois mandados de prisão temporária e preventiva que já existiam contra ele pelo crime de homicídio.





(G1/CE)