Detran-CE disponibiliza documento de veículos através do WhatsApp

O Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE) desenvolveu mais uma ferramenta virtual para facilitar a vida dos usuários. A partir de então, proprietários de veículos automotores já podem emitir o documento atualizado, ou seja, o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV-e), através do WhatsApp, sendo necessário que o veículo esteja devidamente licenciado para concluir o processo.





Para emitir o documento, basta que o usuário acesse o WhatsApp oficial do Detran-CE, através do número (85) 31952300, e inicie a interação. Em seguida, escolhe a opção ‘Download CRLVe’, onde serão solicitados a placa do veículo e números de: Renavam, Certificado de Registro do Veículo (CRV), Código de Segurança do CRV, e CPF do proprietário. Assim, será gerado o arquivo do documento, em formato PDF, disponibilizado para baixar e imprimir.





“O Detran está sempre trabalhando no sentido de trazer mais comodidade para os seus usuários. E essa ferramenta se trata de mais um meio virtual para facilitar a vida das pessoas, no sentido de permitir que os proprietários tenham acesso ao documento do veículo de forma simples, rápida e segura, através do próprio celular, por exemplo”, destaca o superintendente do Detran-CE, Michel Mourão.





O CRLV-e ainda segue disponível para baixar através do site oficial do Detran-CE ( www.detran.ce.gov.br ), na Central de Serviços, e também é enviado através dos Correios para o endereço informado do proprietário do veículo.





LICENCIAMENTO





O extrato do licenciamento anual também é disponibilizado pelo WhatsApp do Detran-CE. Nesse caso, basta iniciar a interação pelo aplicativo de mensagem oficial do órgão, onde serão solicitados, ao usuário, a placa e o código de Renavam do veículo. Em questão de segundos, ele receberá o extrato em PDF, junto ao boleto para pagamento, além da linha digitável do boleto, de forma fácil e rápida.





ATENÇÃO