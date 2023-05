Aumento no preço da gasolina: Mudança na cobrança do ICMS elevará custo em 22% a partir de junho

A gasolina está prestes a ficar mais cara em todo o Brasil, com um aumento médio de R$ 0,16 por litro a partir de 1º de junho, de acordo com um cálculo do Centro Brasileiro de Infraestrutura (CBIE), realizado a pedido do Poder360. A mudança reflete uma revisão na forma como o ICMS é cobrado, o que deverá resultar em um aumento de 22% no preço nas bombas, segundo a consultoria CBIE.





Essa revisão considerou o repasse total da nova alíquota de gasolina, de até R$ 1,22 por litro, conforme estabelecido pelo Confaz em 31 de março. A nova taxa será implementada em todo o país a partir de 1º de junho.





Segundo as novas regras do Confaz, o ICMS será cobrado em um único ponto da cadeia de fornecimento e contará com uma alíquota fixa por litro de gasolina e etanol. Atualmente, a alíquota é um percentual por litro, variando de 17% a 23%, dependendo do Estado.





(Hora Brasília)