Operação prende cinco bate-bolas suspeitos de praticar assaltos no Carnaval

Rio - A Polícia Civil realiza, nesta quarta-feira (31), uma operação com o objetivo de cumprir oito mandados de prisão preventiva contra integrantes de uma quadrilha de bate-bolas que praticou um arrastão nas estações Rubens Paiva e Pavuna do MetrôRio, no último dia de Carnaval deste ano. Até o momento, cinco pessoas foram presas.





De acordo com investigações da 39ªDP (Pavuna), no dia 21 de fevereiro, os suspeitos, que estavam todos mascarados, utilizaram da vantagem numérica para causar confusão e praticar os roubos que se mostraram muito violentos, com direito a rendição por arma de fogo e espancamento de vítima na plataforma.





Segundo o delegado titular da distrital, Allan Durart, após a comunicação de vários casos na delegacia, foi identificado que os suspeitos faziam parte de dois grupos com sede em Nilópolis, na Baixada, sendo “Os Loucos da Praça” e “Os Tralhas”.





“Os suspeitos são criminosos travestidos de foliões. Eles utilizam fantasias e máscaras para se esconder e praticar roubos em série. São vários membros, eles têm rede social aberta, e a gente acredita que dentro dos grupos, alguns são mesmo foliões, mas esses não. Dentre eles alguns já tem até passagens pela polícia”, disse.





Ainda de acordo com o delegado, no momento da prisão foram apreendidas fantasias, o que comprovou ainda mais a participação dos suspeitos no crime.





“A gente pede que a população que tenha sido vítima compareça a delegacia para reconhecimentos para que eles sejam imputados por outros crimes. Eles vão responder por roubo majorado, emprego de arma de fogo, concurso de agente e corrupção de menores por ter envolvido um menor nessa empreitada criminosa”, finalizou o delegado.





Bate-bolas costumam ser uma figura tradicional e frequente do Carnaval de rua do Rio.





As investigações prosseguem no sentido de identificar ainda outros criminosos que participaram do fato.





O Dia