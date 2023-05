Para resgatar celular caro, homem pula em valão com água suja e imunda

Um homem chamou atenção nas redes sociais, nesse sábado, 6, após ser filmado tentando resgatar o próprio celular, um iPhone 12 Pro Max, que tinha caído em uma vala de esgoto na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Isso porque, para conseguir recuperar o aparelho, Augusto Figueiredo, 29, decidiu mergulhar na água suja.





De acordo com o jornal GLOBO, o homem é natural de Manaus e está passando férias no estado carioca. Na manhã de sábado, ele voltava de um festival de rap quando parou para fazer necessidades fisiológicas próximo ao esgoto. Foi quando o celular, que ele tinha comprado há dois meses, caiu dentro da vala.





Figueiredo, então, decidiu entrar na água fétida para recuperar o aparelho. A atitude chamou a atenção de algumas pessoas, que se aglomeraram para filmar a cena. Em um vídeo publicado nas redes sociais, o homem aparece só com a cabeça para fora da vala, sem blusa e com parte do corpo sujo.





O manaurense teria ainda oferecido cerca de R$ 2 mil para quem recuperasse o celular e teve o auxílio, mesmo que breve, de um vendedor ambulante. Depois de três horas de busca, imagens mostram Figueiredo saindo da vala com o corpo sujo e o celular nas mãos. Aparelho não foi danificado.





O operador de máquinas saiu do mangue dentro de uma ambulância direto para um hospital na Barra da Tijuca. Ele ficou quatro horas na unidade de saúde e recebeu cinco pontos no pé e uma vacina antitetânica.





Mesmo correndo riscos de pegar doença, devido ao contato com a água contaminada, o manaurense afirmou, em entrevista ao GLOBO, que não se arrepende do que fez e disse que o celular era importante não pelo valor que custa, mas sim pelas informações de trabalho que ele tem guardadas nele.





