Adolescente de Tamboril que fugiu de casa para morar com namorado, manteve contato com a mãe

A família de Antonia Mariana, de 15 anos, está passando por um momento de angústia e preocupação após a jovem sair de casa para morar com um rapaz que conheceu na internet. Segundo informações da mãe da adolescente, Aparecida Dias, a filha manteve contato ainda na noite deste domingo (7), informando que está bem e que não pretende voltar para casa.





Antonia havia saído de casa por volta das 9h da manhã e só entrou em contato com a família no final do dia, após várias tentativas de ligação e mensagens. Ela afirmou que está com o Pedro Igor, seu namorado virtual, mas se recusou a informar o endereço onde estão.





É importante destacar que Antonia é menor de idade e precisa da autorização da mãe para ir morar com outra pessoa. A família, que está muito preocupada com o paradeiro da jovem, ressalta que essa atitude pode colocar a vida dela em risco.





Aparecida Dias pede que qualquer pessoa que tenha informações sobre o paradeiro de Antonia entre em contato com a família o mais rápido possível. A situação é delicada e requer muita atenção por parte de todos. A família espera que a jovem retorne para casa em breve e que tudo se resolva da melhor forma possível.





Manuel Sales