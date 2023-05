Jovem cai de penhasco ao escorregar em cachoeira e é resgatado com vida

Um jovem de 20 anos caiu em um penhasco ao escorregar em uma pedra na cachoeira do Pajé, em Ibiapina, no interior do Ceará, neste domingo (7). A vítima foi resgatada com vida pelo Corpo de Bombeiros, em uma operação que durou várias horas.





Luís Eduardo Paiva Moreira Rodrigues reside em Guaraciaba do Norte e havia viajado a cidade vizinha para fazer um passeio com um grupo de amigos, quando o acidente aconteceu.





Segundo o Corpo de Bombeiros de Sobral, os agentes foram acionados por volta das 16h20, informando sobre a queda no penhasco. Uma equipe da Polícia Militar foi ao local, mas constatou que a vítima estava em um local de difícil acesso.

Quando os bombeiros chegaram ao local da ocorrência, viram que não dava para retirar o rapaz pela parte de cima da cachoeira e precisaram utilizar uma trilha alternativa, até resgatarem a vítima, no fim da noite.





Conforme o Hospital Municipal Maria Wanderlene Negreiros de Queiroz, Luís Eduardo deu entrada na unidade com escoriações pelo corpo e um inchaço no ombro. Ele fez um raio-X, que não constatou fraturas, recebeu remédio para dor e após a avaliação do médico foi liberado.





