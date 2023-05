Noivo faz casamento surpresa e realiza sonho de mulher com câncer

Uma história emocionante de um gesto de amor: uma noiva do interior de Minas Gerais só descobriu queria casar na hora da cerimônia. Tudo planejado pelo noivo.





A cerimônia surpresa aconteceu na área externa do Hospital do Câncer de Muriaé, um lugar bem conhecido do casal Lucilene e Rafael. Há um ano e meio, quando tinham acabado de se conhecer, ela descobriu um câncer de mama. Rafael se tratou de um câncer no pulmão em 2019 no mesmo hospital.





“Quando a gente passou por uma situação ou tá passando a gente consegue se colocar no lugar da pessoa. Eu não acreditava em destino até o destino me colocar frente a frente ao amor da minha vida”, diz Rafael.





Foram meses de tratamento, mas o câncer de Lucilene infelizmente voltou em uma metástase óssea.





Ela tinha o sonho de casar.





“Falei: ‘Olha, diante dessa situação eu quero realizar o sonho. Eu tenho que me movimentar de alguma forma’. Aí, falei assim pra Deus: ‘Meu Deus, me dá uma luz’. Porque mediante a minha situação financeira naquele momento estava inviável”, conta Rafael.





Ele voltou ao hospital e fez o pedido...Para a equipe! Queria fazer o casamento ali mesmo. Foi uma força-tarefa pra botar tudo de pé em duas semanas. Com os parceiros, conseguiram ajustar toda uma estrutura de ornamentação, colocar as cadeiras. Até a loja de vestidos entrou no plano!





No grande dia, Lucilene foi para o hospital achando que ia fazer uma sessão de fotos pro Dia das Mães. E aí veio a grande surpresa.





“Era exatamente o que eu queria no dia do meu casamento. Eu falo que sem ele na minha vida, eu não sei o que eu faria. Foi um sonho realizado”, diz Lucilene.





G1