OAB Ceará cria comissão especial para acompanhar homicídio de advogado

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/CE), seccção Ceará, anunciou neste domingo (7), a criação de uma comissão especial para acompanhar o caso em que o advogado Di Angellis Morais foi assassinado a tiros na porta de sua casa, em Fortaleza.





A instituição lamentou, por meio de nota, a morte do profissional que trabalhava para o Don 7 Media Group.





"A presidente em exercício e vice-presidente da Ordem cearense, Christiane Leitão, em nome da diretoria da seccional, esteve em contato com o Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Samuel Elânio, e colocou a Ordem cearense à disposição para contribuir com todo o necessário. Além disso, a OAB-CE está criando um Comitê para acompanhamento do caso, tendo à sua frente: Márcio Vitor Meyer de Albuquerque, Diretor Adjunto de Prerrogativas e presidente da Comissão de Direito Penitenciário da OAB-CE, Rafael Pereira Ponte, Secretário-geral adjunto da OAB-CE, José Navarro, coordenador do Centro de Apoio e Defesa do Advogado e da Advocacia da OAB-CE, e o advogado e delegado aposentado, Luís Wagner Mota Sales (OAB-CE 7.015)".





