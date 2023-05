Preso confessa ter matado agricultora no Ceará por vingança contra a filha dela

O homem de 40 anos detido por matar a agricultora Maria Peixoto da Silva, de 62 anos, disse para a polícia em depoimento que assassinou a vítima por vingança contra a filha da vítima. O suspeito tem como antecedente criminal uma tentativa de feminicídio contra a ex-companheira e uma tentativa de latrocínio contra uma empresária, esfaqueada no centro de Juazeiro do Norte, em setembro de 2022.





A agricultora foi encontrada morta após ter sido vista entrando em matagal no bairro Limoeiro, no dia 22 de abril, em Juazeiro do Norte, a 451 km de Fortaleza.





O suspeito foi detido no município de Barbalha após 19 dias de investigação e buscas em outras cidades, conforme informações da Polícia Civil do Ceará. A prisão foi efetuada por policiais civis da Delegacia de Defesa da Mulher de Juazeiro do Norte com apoio do Núcleo de Roubos e Furtos.





As últimas imagens da agricultora foram registradas por uma câmera de segurança. No registro, a idosa aparece entrando em um matagal logo após um homem. Ela havia desaparecido horas depois de sair de casa para jogar o lixo.





O corpo de Maria Peixoto da Silva foi localizado no dia 22 de abril por uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar e apresentava sinais de violência.





