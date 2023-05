TRAGÉDIA: Motorista derruba estátua, mata homem e deixa dois feridos em Viçosa do Ceará

Um motorista de 38 anos foi preso, nesta segunda-feira (1º), após um acidente que deixou um morto e duas pessoas feridas em Viçosa do Ceará, no interior do estado. O veículo dirigido pelo preso bateu em uma estátua em uma praça na localidade de Sítio Oiticicas. Ele é suspeito de dirigir após consumir bebida alcoólica.





A Secretaria da Segurança Pública informou que a Polícia Militar prendeu o homem como suspeito de atropelar e matar uma pessoa no município. Conforme as primeiras informações, a vítima, ainda não identificada formalmente, foi atingida pelo veículo, não resistiu aos ferimentos e foi a óbito.





As outras duas pessoas atingidas foram socorridas, e levadas para uma unidade de saúde com ferimentos leves. A Perícia Forense (Pefoce) foi acionada e atendeu a ocorrência.





O condutor do veículo foi socorrido para uma unidade de saúde e, após atendimento, foi levado para a Delegacia Regional de Tianguá, onde foi autuado em flagrante pelos crimes de homicídio doloso, tentativa de homicídio e embriaguez ao volante. Ele foi colocado à disposição da Justiça.





