Janaina Paschoal diz que a “morte da democracia” começa com a “PL da censura”

Janaina assistiu a vídeos de youtubers de diferentes ideologias e percebeu que ambos os lados já perceberam os perigos do projeto, mas ainda assim, insistem em atacar e adjetivar o lado oposto. Em seu clamor, a comentarista da CNN Brasil pediu para que as divergências sejam momentaneamente esquecidas e que os pontos de convergência sejam discutidos, pois, segundo ela, o PL das Fake News, também conhecido como PL da Censura, será a morte da democracia no Brasil.





Diversas personalidades políticas estão utilizando suas mídias sociais para alertar a população e orientar os eleitores a pressionar os parlamentares a fim de impedir a aprovação do projeto de lei. As grandes empresas de tecnologia também estão entrando na campanha pela conscientização do tema.





Nesta quinta-feira (27), o Google Brasil, por meio de seu diretor de Relações Governamentais e Políticas Públicas, Marcelo Lacerda, alertou sobre o risco iminente de censura no Brasil, caso o Projeto de Lei das Fake News seja aprovado.





Por CM7