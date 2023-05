Trio é capturado pela Polícia Civil em posse de 10kg de cocaína e crack

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) capturou, na manhã desta quarta-feira (3), um homem e duas adolescentes de 17 anos por tráfico de drogas. Com eles, foram apreendidos dez quilos de entorpecentes, divididos em crack e cocaína. A ação foi realizada em Juazeiro do Norte.





Durante uma campana, os policiais civis flagraram no momento em que o homem entrega para uma das adolescentes uma mochila contendo os entorpecentes, divididos em tabletes. Com o aprofundamento das investigações, os policiais civis se deslocaram para uma residência de uma amiga da adolescente, onde encontraram mais drogas.





Com isso, o homem e as duas adolescentes foram conduzidos para uma unidade policial, onde ele foi autuado por tráfico de drogas. Já em desfavor das adolescentes foi lavrado um ato infracional análogo ao mesmo crime. Agora, o trio foi colocado à disposição da Justiça.





(CN7)